МИД России сообщил о встрече замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина с послами Британии, Франции и Германии в России по их просьбе. Российский дипломат указал им на деструктивную политику руководства Великобритании, Германии и Франции по отношению к украинскому кризису, которая нацелена на продолжение боевых действий.

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече с послами Галузин разъяснил принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, добавили в МИД.

Французский посол Николя де Ривьер, покидая здание МИД РФ, заявил, что встреча прошла хорошо. По его словам, позже послы евротройки сделают совместное заявление по итогам визита в российский МИД. «У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление», – цитирует французского дипломата ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне сообщал, что послы Британии, Франции, Германии просят о встрече с одним из его заместителей. Он отметил, что в МИД готовы выслушать их позицию по урегулированию конфликта на Украине. Лавров выразил интерес к тому, как послы «евротройки» «будут излагать что-либо, что может навести на какие-то конструктивные мысли, после того как лидеры, руководители этих послов, говорили оскорбительные вещи про Россию, переходили на личности многократно», сообщало РИА «Новости». Российский министр убежден, что подобные инициативы не будут иметь практического значения, пока Москва не увидит готовности стран Европы к серьезному диалогу, а не к новым попыткам поддержать киевский режим.

8 июня после встречи с Зеленским в Лондоне лидеры Великобритании, Франции и Германии выступили за активное участие европейских стран и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Они также призвали к немедленному прекращению огня и предложили использовать сложившуюся линию боевого соприкосновения в качестве отправной точки для переговоров. Кроме того, «евротройка» договорилась о стратегической поддержке Киева и оставила за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Лавров, комментируя встречу в Лондоне, заявлял, что не знает, «как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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