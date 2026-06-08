Лавров заявил, что США игнорируют договоренности Анкориджа, и оценил перспективы переговоров по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не проявляют интереса по возвращению к достигнутым на российско-американском саммите в Анкоридже пониманиям. По его словам, Москву тревожат заявления главы Госдепа Соединенных Штатов Марко Рубио о поддержке американской стороной киевского режима. В настоящий момент сложно говорить о перспективах переговоров по Украине, констатировал Лавров.

Министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш заявил о готовности Москвы к честным переговорам по Украине, «без жульничества».

«Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляске», – подчеркнул он. Но пока, по его словам, «к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса».

Лавров напомнил, что президент РФ «недавно подтвердил, подтверждалось это и на других уровнях – мы готовы руководствоваться теми пониманиями, которые четко были обозначены в ходе встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года», передает «Интерфакс».

При этом, отметил он, российскую сторону тревожат заявления главы америкаснкого внешнеполитического ведомства Марко Рубио о поддержке американской стороной киевского режима. Недавно на слушаниях в конгрессе Рубин сказал, что Вашингтон не может быть посредником, поскольку он поддерживают Украину.

«То же самое сказала и небезызвестная Кайя Каллас и целый ряд других деятелей из Европейского союза и из Еврокомиссии. Поэтому мне сейчас даже как-то трудно комментировать перспективы переговоров», – сказал Лавров.

Глава российского МИД при этом обратил внимание на то, что «вчера в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, иными словами оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории».

«Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить», – продолжил Лавров.

Министр призвал прислушаться к словам главы российского государства о том, что сейчас все зависит от действий армии в зоне проведения СВО.

«Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – заключил глава МИД РФ.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести прямые переговоры в третьей стране и завершить конфликт. Российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ назвал письмо главы киевского режима хамским и однозначно дал понять, что этот документ можно считать созданием условий, исключающих личную встречу. По его словам, в данном случае «обращаться нужно не к авторам этого письма, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения». «Работайте, братья!» – с таким призывом глава государства выступил к воинам-участникам СВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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