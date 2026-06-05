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«Работайте, братья!..» Путин ответил на письмо Зеленского призывом к военным-участникам СВО

Фото с сайта Kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин назвал письмо главы киевского режима с обращением к президенту РФ хамским и однозначно дал понять, что этот документ можно считать созданием условий, исключающих личную встречу.

«И это письмо действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?» – пояснил Путин.

По его словам, данном случае «обращаться нужно не к авторам этого письма, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения».

«И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» – заявил глава российского государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин утром 5 июня прочитал открытое письмо Зеленского. Анонсируя выступление главы государства на Петербургском международном экономическом форуме, представитель Кремля сказал, что, если Зеленский действительно хочет встретиться с российским президентом, он может приехать в Москву в любой момент.

Москва, Анастасия Смирнова

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