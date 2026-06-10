В Европе каждую неделю появляется новый синтетический наркотик

В Европе растет число смертей от передозировки наркотиков, при этом распространение новых синтетических веществ вызывает всё большую тревогу у специалистов. Об этом сообщается в докладе Агентства Европейского союза по наркотикам (EUDA).

Согласно документу, в 2024 году в 27 странах Европейского союза, а также в Норвегии и Турции, от передозировки наркотиков умерли более 7,6 тыс. человек. По оценкам экспертов, за последний год около 24,9 млн взрослых жителей Европы употребляли каннабис. При этом высоким остается и уровень потребления кокаина – за последние 12 месяцев этот наркотик принимали около 4,3 млн человек.

Большинство летальных исходов связано с одновременным употреблением нескольких видов наркотиков. Особое беспокойство у экспертов вызывает рост числа новых психоактивных веществ – в 2025 году каждую неделю выявляли как минимум одно новое соединение. В настоящее время EUDA отслеживает около 1050 психоактивных веществ.

В докладе подчеркивается, что европейский наркорынок становится все более сложным и непредсказуемым. Преступные группировки продолжают адаптироваться к действиям правоохранительных органов. Для контрабанды наркотиков все чаще используются небольшие морские порты, перегрузка товаров в открытом море, беспилотники и современные способы маскировки запрещенных веществ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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