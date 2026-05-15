Во Франции один школьник погиб, еще двое пострадали при стрельбе

Во Франции неизвестные открыли стрельбу по группе подростков. В результате погиб 15-летний мальчик, еще двое пострадали. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел в районе Порт-Буайе во французском городе Нант. Вооруженные мужчины подъехали на мотоцикле к группе подростков и открыли огонь, а затем скрылись с места преступления.

В результате один подросток погиб на месте, еще двое госпитализированы.

Полиция проводит расследование. Подозреваемых разыскивают, предположительно, стрельба связана с бандами, занимающимися торговлей наркотиками.

Париж, Зоя Осколкова

