Премьер Таиланда принес извинения в связи с убийством россиян

Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения в связи с убийством в Паттайе двух граждан России. Политик заверил, что подобное не повторится.

Чанвиракун посетил место преступления, а затем заехал в полицейский участок, где находятся двое местных жителей, подозреваемых в преступлении.

«Мы приносим свои извинения за случившееся», – сказал тайский премьер. Он пообещал, что подобное больше никогда не повторится в королевстве. «Мы примем все меры, чтобы гарантировать безопасность нашим туристам», – подчеркнул Чанвиракун.

Как сообщалось ранее, в Таиланде задержали подозреваемых в убийстве 22-летней гражданки России и ее 17-летнего брата. Преступники признались в содеянном и указали, где спрятали тела. По их словам, мотивом для убийства стал грабеж.

Когда полицейские пришли на указанное место, то обнаружили могилу с телами россиян. Рядом также нашли убитыми трех местных жителей – мать, отца и дочь. Выяснилось, что подозреваемые расправились и с семьей. Личности погибших устанавливаются.

Близкие и друзья убитых собрались у полицейского участка и потребовали смертной казни для преступников, жертвами которых стали пять человек.

В посольстве России в Таиланде заявили, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

Бангкок, Зоя Осколкова