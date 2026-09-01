В Черногории россиянин убил трех человек и покончил с собой

В Черногории россиянин расстрелял трех человек в тире, в ходе погони открыл огонь по полицейским, а затем покончил с собой. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Даниловграде. В стрелковом клубе «Češka zbrojevka» трое мужчин получили смертельные ранения – двое приехали из Подгорицы и один был местным жителем. Полиция заподозрила в совершении преступления уроженца Перми. Отмечается, что в Черногорию россиянин приехал на автобусе и часто выезжал за пределы страны – в Боснию и Герцеговину.

Россиянин скрылся на автомобиле, который угнал у одной из своих жертв. Позже он бросил машину. Когда силовики окружили подозреваемого в лесу возле населенного пункта Топла, неподалеку от города Херцег-Нови, он открыл по ним огонь, а через некоторое время стрельба прекратилась. Полицейские обнаружили его тело, а рядом с трупом нашли оружие. Предположительно, мужчина покончил с собой.

В связи с произошедшим 1 и 2 сентября в Черногории объявлены днями траура, а начало учебного года в Даниловграде перенесено на 3 сентября.

Подгорица, Зоя Осколкова