Житель Алтайского края убил собутыльника мясорубкой

В Алтайском крае приговорили местного жителя, который расправился со своим приятелем. В качестве орудия преступления мужчина использовал мясорубку.

Как сообщают в региональном управлении СКР, убийство было совершено в мае в Рубцовске. Двое мужчин распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. В драке один из них схватил мясорубку и нанес ею три удара по голове оппонента.

От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Подозреваемого поместили под стражу.

По итогам расследования по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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