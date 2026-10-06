Житель Тольятти убил и расчленил знакомую

Житель Тольятти обвиняется в жестоком убийстве знакомой. Он пытался избавиться от тела, расчленив его.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в конце сентября 54-летний мужчина поссорился с 55-летней знакомой и задушил ее. Он расчленил тело, поместил фрагменты в полиэтиленовые пакеты, которые затем выкинул в водоем.

Правоохранители задержали подозреваемого, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Это уже третий подобный случай за последние несколько дней. 4 октября в Москве обнаружили расчлененное тело женщины, а затем в гараже нашли убитой дочь потерпевшей. Следователи задержали сожителя жертвы, который попытался скрыться и успел уехать в Воронежскую область.

5 октября полицейские нашли человеческие останки в пакетах в кузове грузовика в Нижнем Новгороде. Во время проверки пассажир сбежал, как выяснилось, он нанял водителя перевезти тела женщин, которых убил ранее. Подозреваемого задержали.

Тольятти, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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