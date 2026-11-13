В Санкт-Петербурге обнаружили тело пропавшей женщины в чемодане

В Санкт-Петербурге обнаружили убитой пропавшую женщину. В преступлении подозревают ее 15-летнего сына.

Сообщение об исчезновении женщины поступило в начале ноября. Обстоятельства давали основания полагать, что могло быть совершено преступление.

«Следствием и оперативными сотрудниками была проведена кропотливая работа по установлению обстоятельств произошедшего, в результате чего обнаружено тело женщины в чемодане на экотропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово Санкт-Петербурга», – сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 15-летний сын погибшей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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