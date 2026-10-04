В Москве мужчина расчленил сожительницу, убил ее дочь и попытался скрыться

В Москве обнаружили расчлененное тело женщины, а затем в гараже нашли убитой дочь потерпевшей. Следователи задержали сожителя жертвы, который попытался скрыться и успел уехать в Воронежскую область.

Накануне в квартире жилого дома, расположенного на Жулебинском бульваре, были обнаружены фрагменты человеческого тела. На месте преступления правоохранители нашли схрон оружия и боеприпасов. Установили личности потерпевшей, ее дочери и сожителя. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство).

«В ходе следственных действий обнаружен гараж, используемый сожителем потерпевшей на территории Новой Москвы. При его осмотре найдены тело дочери и схрон оружия. Осмотр второго места происшествия продолжается», – сообщили в СКР.

Подозреваемого удалось задержать на территории Воронежской области. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления. Расследование продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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