В Нижнем Новгороде в грузовике нашли два расчлененных женских тела

Полицейские обнаружили человеческие останки в пакетах в кузове грузовика в Нижнем Новгороде. На месте работают следователи.

Сотрудники ДПС остановили «Газель» возле Борского моста. Когда они попросили открыть кузов для проверки, пассажир грузовика сбежал.

В машине лежали несколько пакетов, в которых были части двух тел. Предположительно, погибшие – бабушка и ее 18-летняя внучка.

Водитель грузовика утверждает, что не знал о содержимом пакетов, его просто наняли перевезти неизвестный груз.

На месте работают криминалисты, проводится расследование.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова