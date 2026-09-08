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Житель Якутии случайно убил охотника, перепутав его с косулей

Фото: Pixabay

В Якутии один охотник застрелил другого, приняв его за косулю. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в лесном массиве «Кердугэн». Охотник убил косулю и разделывал ее, когда к нему подъехал его знакомый на автомобиле. Водитель вышел из машины, увидел движение за деревом, подумал, что там дикое животное, и произвел выстрел из нарезного ружья марки «Тигр».

Оказалось, что за деревом прятался охотник во избежание встречи с охотинспекторами. «От полученного огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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