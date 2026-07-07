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Под Киевом нашли тело устроившей взрыв в Монако украинки

В Киевской области обнаружили тело женщины, которая организовала покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Правоохранители задержали двоих подозреваемых.

Взрыв в Монако произошел 29 июня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, который оставил рюкзак у входа в здание в момент, когда внутрь заходили другие люди. Три человека получили различные травмы – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и сын-подросток.

Следствие пришло к выводу, что подрыв организовала гражданка Украины Березовская А. После совершения преступления она уехала на родину. По возвращении женщина общалась с семьей и двумя мужчинами, один из которых – действующий офицер ГУР Минобороны, второй – бывший сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщили в офисе генпрокурора Украины, офицер ГУР признался в убийстве, которое совершил совместно с другим фигурантом. «Оба задержаны по подозрению в совершенных убийствах по предварительному сговору группой лиц», – добавили в надзорном ведомстве.

Вадим Ермолаев долгое время был одним из самых состоятельных граждан Украины. В 2019 году он отказался от украинского гражданства. В 2023-м Владимир Зеленский ввел в отношении бизнесмена персональные санкции на десять лет.

Киев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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