В Подмосковье в жилом доме взорвалась граната, есть погибшие

В Московской области после пожара обнаружили двух погибших мужчин. Предположительно, один из них убил приятеля, а затем погиб при взрыве.

Инцидент произошел на Виноградной улице в коттеджном поселке «Бахтеево-парк» под Раменским. По предварительным данным, прогремел взрыв гранаты, который спровоцировал сильный пожар в частном доме.

На участке обнаружили тело 51-летнего мужчины, в сгоревшем здании нашли еще один труп. Также был обнаружен разбитый легковой автомобиль. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предположительно, двое друзей устроили застолье, во время которого произошел конфликт. 41-летний мужчина убил 51-летнего, привязал его тело к автомобилю, привез его на участок и сбросил в колодец. После этого он проник в дом погибшего, устроил пожар, где впоследствии сам погиб.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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