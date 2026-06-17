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Житель Алтая застрелил тещу и ранил жену

Житель Алтайского края расстрелял жену и тещу из якобы найденного ружья. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете, 60-летний житель Целинного района находился с супругой в гостях у ее матери, когда между родственниками возник конфликт на бытовой почве. Мужчина направился домой, где взял двуствольное ружье, а затем вернулся и расстрелял женщин.

Теща скончалась от полученных огнестрельных ранений на месте происшествия до прибытия скорой. 44-летняя супруга подозреваемого экстренно госпитализирована в районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Обвиняемый заявил, что ружье ему не принадлежит, а он нашел его осенью прошлого года на окраине села. Фигуранта заключили под стражу.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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