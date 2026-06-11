Житель Красноярского края расстрелял людей из ружья из-за громкой музыки

В Красноярском крае местный житель расстрелял автомобиль, в котором громко слушали музыку. В результате один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Инцидент произошел в поселке Канифольный. Трое мужчин и женщина громко слушали музыку у магазина, это не понравилось местному жителю, случился конфликт. Мужчина выстрелил в людей из охотничьего ружья. Пострадавшие попытались скрыться на автомобиле, но нападавший расстрелял машину вдогонку.

В результате один человек получил смертельные травмы, еще три человек попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Возбуждено уголовное дело. Стрелявшего мужчину задержали и заключили под стражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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