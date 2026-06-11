российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Красноярского края расстрелял людей из ружья из-за громкой музыки

В Красноярском крае местный житель расстрелял автомобиль, в котором громко слушали музыку. В результате один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Инцидент произошел в поселке Канифольный. Трое мужчин и женщина громко слушали музыку у магазина, это не понравилось местному жителю, случился конфликт. Мужчина выстрелил в людей из охотничьего ружья. Пострадавшие попытались скрыться на автомобиле, но нападавший расстрелял машину вдогонку.

В результате один человек получил смертельные травмы, еще три человек попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Возбуждено уголовное дело. Стрелявшего мужчину задержали и заключили под стражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Убийства

В Башкирии нашли холодильник с разложившимся трупом / В Подмосковье в жилом доме взорвалась граната, есть погибшие / В США мужчина застрелил шестерых членов своей семьи / В Кузбассе охотник перепутал подростка со зверем и застрелил его / Россиянин выбросил в реку чемодан с распиленным собутыльником и уехал в Крым / Главой банды подростков-убийц в Японии оказалась 25-летняя модель / Во Франции один школьник погиб, еще двое пострадали при стрельбе / На Кубани задержали убийцу пропавшей пять дней назад школьницы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,