российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кузбассе охотник перепутал подростка со зверем и застрелил его

Фото: Pixabay

В Кемеровской области охотник случайно убил 17-летнего юношу, перепутав его с дичью. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия случилась ночью 31 мая недалеко от села Междугорное. Трое охотников увидели кого-то, похожего на зверя в лесу, один из них сделал выстрел и попал в подростка. От полученного ранения пострадавший скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время следователем СК подозреваемые задержаны, с их участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Убийства

Россиянин выбросил в реку чемодан с распиленным собутыльником и уехал в Крым / Главой банды подростков-убийц в Японии оказалась 25-летняя модель / Во Франции один школьник погиб, еще двое пострадали при стрельбе / На Кубани задержали убийцу пропавшей пять дней назад школьницы / Житель Волгоградской области ранил бывшую жену и застрелил ее любовника / В США поймали архитектора, оказавшегося серийным убийцей / Житель Таганрога застрелил родителей из ружья и скрылся / В Москве обнаружили тело мужчины в чемодане

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,