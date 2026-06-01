В Кузбассе охотник перепутал подростка со зверем и застрелил его

В Кемеровской области охотник случайно убил 17-летнего юношу, перепутав его с дичью. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия случилась ночью 31 мая недалеко от села Междугорное. Трое охотников увидели кого-то, похожего на зверя в лесу, один из них сделал выстрел и попал в подростка. От полученного ранения пострадавший скончался.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В настоящее время следователем СК подозреваемые задержаны, с их участием проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube