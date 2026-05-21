Главой банды подростков-убийц в Японии оказалась 25-летняя модель

В Японии задержали 25-летнюю модель, которую подозревают в организации банды подростков, убивших пожилую женщину. Об этом сообщает издание Mothership.
Шестеро несовершеннолетних ворвались в жилой дом в префектуре Тотиги и убили 69-летнюю хозяйку, а также избили двоих ее сыновей. Подростки вынесли из дома деньги и ценности.
Одного из нападавших задержали через полчаса после совершения преступления. Он выдал других участников банды и организатора – модель Мию Такэмаэ. Подозреваемую арестовали, а ее мужа задержали в международном аэропорту, когда он пытался покинуть страну.
Установлено, что супруги предоставили подросткам автомобиль, на котором они подъехали к дому жертвы. Мотивы преступления устанавливаются.
Токио, Зоя Осколкова
