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В Таганроге в частном доме нашли убитыми трех человек

В Таганроге нашли тела трех человек. Подозреваемый в убийстве скрылся. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

«В ночное время девятого июля 2026 года в частном домовладении, расположенном по улице 1-я Котельная в городе Таганроге, обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По данным следователей, с места происшествия подозреваемый скрылся на автомобиле, ведется розыск.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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