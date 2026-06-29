В Омске задержали семерых подозреваемых в убийстве студента из-за денег

В Омске семерых молодых людей подозревают в убийстве студента из корыстных побуждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Об исчезновении юноши стало известно 21 июня, студент вышел из дома и не вернулся. Через пять дней его тело с признаками насилия нашли на заброшенной территории. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и отработки версий оперативники определили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые входили в круг общения молодого человека», – говорится в сообщении Волк в «Макс».

Как установили следователи, знакомые заманили студента в безлюдную местность, связали и нанесли несколько ножевых ранений. При этом они подготовились к убийству заранее: купили скотч, пакеты и перчатки, а также позаботились о своем вымышленном алиби.

В настоящее время подозреваемые находятся в следственном изоляторе. Расследование продолжается.

Омск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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