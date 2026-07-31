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В Таиланде убили россиянку и ее 17-летнего брата

В Таиланде задержали подозреваемых в убийстве 22-летней гражданки России и ее 17-летнего брата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайскую полицию.

Об исчезновении Дианы и Романа Назимовых заявила их мать. Дети отправили ей тревожное сообщение и перестали выходить на связь. Позже их мотоцикл нашли разобранным на запчасти и закопанным в лесу.

Правоохранители установили подозреваемых и предположили, что они пытаются сбежать из страны. После непродолжительной погони на границе с Камбоджей задержали двух мужчин, которые в ходе допроса сознались в содеянном, они также заявили, что сделали это из-за желания завладеть мотоциклом.

Преступники заявили, что застрелили юношу и забили до смерти девушку, а тела закопали на горе в пригороде Паттайи. В настоящее время подозреваемых везут на указанное место для проведения следственного эксперимента.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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