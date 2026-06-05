В Башкирии нашли холодильник с разложившимся трупом

В Башкирии дачники обнаружили в реке холодильник, в котором оказался разложившийся труп. Подозреваемого в убийстве арестовали.

Как сообщили в региональном управлении СКР, преступление было совершено в декабре. 35-летний житель Салавата в компании знакомых распивал спиртные напитки, в ходе застолья между ним и его 67-летним приятелем произошел бытовой конфликт, в ходе драки он убил оппонента.

«Для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества. Тело погибшего было обнаружено местными жителями в мае», – сообщает следствие.

Экспертиза помогла установить время и причину смерти, а также личность погибшего. В ходе расследования удалось выйти и на подозреваемого, он заключен под стражу.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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