В США мужчина застрелил шестерых членов своей семьи

Американец расправился с шестью членами своей семьи, а затем покончил с собой. Об этом сообщают местные СМИ.
Преступления были совершены в штате Айова. Тела шестерых погибших обнаружили в разных частях города. Труп подозреваемого в убийствах 52-летнего мужчины нашли на лесной тропе около реки Миссисипи.
Предположительно, местный житель пошел на убийство из-за семейного конфликта, он расстрелял родственников в их домах, а затем свел счеты с жизнью.
Правоохранители не назвали имена и возраст жертв. Проводится расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
