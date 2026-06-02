В США мужчина застрелил шестерых членов своей семьи

Американец расправился с шестью членами своей семьи, а затем покончил с собой. Об этом сообщают местные СМИ.

Преступления были совершены в штате Айова. Тела шестерых погибших обнаружили в разных частях города. Труп подозреваемого в убийствах 52-летнего мужчины нашли на лесной тропе около реки Миссисипи.

Предположительно, местный житель пошел на убийство из-за семейного конфликта, он расстрелял родственников в их домах, а затем свел счеты с жизнью.

Правоохранители не назвали имена и возраст жертв. Проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

