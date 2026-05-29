Россиянин выбросил в реку чемодан с распиленным собутыльником и уехал в Крым

Фото: ГУ МВД по Калужской области

В Крыму задержали жителя Калужской области, которого подозревают в убийстве собутыльника. Части тела мужчины обнаружили в чемодане на дне реки Лужа.

Преступление было совершено в Малоярославце. 49-летний житель поссорился со знакомым во время пьяного застолья у себя дома и избил его до смерти. Утром, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело, уложил останки в чемодан и выбросил в реку Лужа.

Следователи установили личность жертвы и вышли на подозреваемого, тот успел уехать в Евпаторию, где его и задержали.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в региональном управлении МВД.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Убийства

