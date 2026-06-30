Власти Монако больше не считают подрыв украинского олигарха и его спутников терактом

Власти Монако начали розыск преступника, который принес посылку с взрывчаткой к жилому дому. После ее взрыва мужчина и женщина получили очень сильные ранения, пострадал находившийся с ними подросток. Его состояние оценивается как менее тяжелое.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо на пресс-конференции во вторник назвал взрыв «попыткой покушения», исключив терроризм в качестве мотива.

Тибо заявил, что в понедельник около 21:00 по местному времени неизвестный заложил посылку с бомбой в жилом доме. Бомба взорвалась вскоре после этого, когда домой вернулись три человека, проживающие в квартире на первом этаже здания, добавил он. Все трое – двое взрослых и ребенок – получили ранения, в том числе поражающими элементами, которыми была начинена взрывчатка, и были доставлены в больницу в Ницце во Франции, сообщили власти.

По словам Тибо, еще два человека получили ранения от осколков стекла на улице возле здания.

Французский филиал CNN сообщил, что целью взрыва был бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев. Тибо отказался назвать имена жертв на пресс-конференции, лишь заявив, что пострадавший мужчина проживает в Монако с 2021 года.

Члены группы саперов работают на месте происшествия на следующий день после предполагаемого нападения с применением взрывного устройства в вестибюле жилого дома в Монако.

Ермолаев покинул Украину и отказался от украинского гражданства в 2019 году. Согласно общедоступным документам, 58-летний олигарх теперь является гражданином Кипра. По данным украинской версии журнала Forbes, он отказался от украинского гражданства, потому что хотел получить «международную защиту».

«Украинская судебная система, мягко говоря, несовершенна, а налоговая система необъективна», – цитирует его слова Forbes.

Тибо заявил во вторник, что властям пока не удалось поговорить с пострадавшими. Он сказал, что, хотя состояние одной из взрослых жертв уже не критическое, состояние другой остается критическим. СМИ сообщают, что женщине оторвало ноги.

Ермолаев сколотил состояние в Днепропетровке, городе на юго-востоке Украины, в бурные постсоветские годы. Он в основном занимался недвижимостью и в какой-то момент входил в число самых богатых украинцев.

В декабре 2023 года Киев ввел санкции против Ермолаева за ведение бизнеса в Крыму, что он опроверг в интервью украинским СМИ.

По сообщению Associated Press, подозреваемый в инциденте, произошедшем в понедельник, был запечатлен на видеокамерах, когда убегал в Босолей, французский город, граничащий с Монако. Об этом заявил мэр города Жерар Спинелли на пресс-конференции.

Телеканал BFMTV опубликовал фотографию подозреваемого, на которой изображен мужчина в черном свитере, светлых брюках и черной панаме, убегающий от полиции.

Ведется операция по розыску, в которой участвовали десятки сотрудников правоохрательных органов Монако и Франции.

По данным правительства, на место происшествия были направлены около 84 полицейских и 50 французских и монегасских пожарных. Французский филиал CNN сообщил, что в погоне участвовали около 40 французских солдат.

Сотрудники экстренных служб Монако находятся на месте взрыва в жилом доме в понедельник вечером.

В Монако, городе-государстве, расположенном на Средиземном море, где проживает около 40 000 человек и которое благодаря щедрому налоговому режиму известно как место отдыха для богатых, насильственные преступления практически отсутствуют.

Принц Монако Альберт II заявил в своем обращении, что «в настоящее время мобилизованы все соответствующие государственные службы в тесном сотрудничестве с французскими властями».

«Мы надеемся, что они как можно быстрее установят обстоятельства этой трагедии, выявят виновных и обеспечат все необходимые меры реагирования на всех уровнях».

Монако, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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