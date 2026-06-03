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В Германии изъяли крупную партию кокаина стоимостью 500 млн евро

В Германии провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В результате была задержана партия кокаина весом 8 тонн. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В порт Джейд-Везер немецкого города Вильгельмсхафен пришел контейнер с грузом, который по документам был зарегистрирован как какао-бобы. Во время осмотра сотрудники таможни обнаружили крупную партию запрещенного вещества.

Кокаин был расфасован по брикетам, оснащенным GPS-трекерами. Место назначения груза – Барселона. Стоимость партии оценили в 500 млн евро.

Немецкие правоохранители связались с испанскими коллегами, изъяли наркотик и отправили контейнер по нужному адресу. В результате были задержаны двое предполагаемых организаторов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия, Испания, Наркотики,