В Санкт-Петербурге задержали банду наркоторговцев

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пятерых участников банды наркоторговцев. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники обслуживали один из нелегальных наркомагазинов, действующих в теневом сегменте Интернета. Каждый из них выполнял определенный круг обязанностей», – говорится в сообщении.

Женщина из Комсомольска-на-Амуре была ответственной за склад с запрещенными веществами, который располагался в квартире на Пискаревском проспекте. 19-летняя девушка из Мурманска занималась расфасовкой наркотиков. Трое мужчин работали закладчиками.

В ходе обысков оперативники обнаружили 5,4 кг наркотических средств, часть из которых была расфасована для бесконтактной реализации. Кроме того, изъяты электронные весы, упаковочный материал, средства связи и другие предметы.

«В Следственном отделе ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавила Волк.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

