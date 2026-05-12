Вторник, 12 мая 2026, 12:20 мск

В Забайкалье раскрыли подпольную нарколабораторию

В Забайкальском крае задержали организатора подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Это первый случай организации лаборатории по производству синтетических наркотиков на территории Забайкальского края», – говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным спецслужбы, мужчина распространял запрещенные вещества через закладки, но затем решил увеличить доходы и приобрел помещение, где наладил производство. Правоохранители изъяли готовые наркотики и более 700 литров прекурсоров, которых хватило бы для изготовления не менее 10 кг синтетики.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Чита, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

