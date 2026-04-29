Все новости Нового Дня

Среда, 29 апреля 2026, 11:09 мск

Казахстан заблокировал активы одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ

В Казахстане заблокировали активы теневого криптосервиса «RAKS Exchange», который специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

«RAKS Exchange» считался одним из крупнейших теневых криптосервисов СНГ. Через него проходили транзакции более 200 наркошопов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдавии. Специалисты оценили общий оборот платформы в 224 млн долларов США.

«По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование проводилось по принципу Follow the Money, правоохранители отследили свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. В результате были сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Астана, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Наркотики

В Мексике арестовали одного из лидеров крупнейшего наркокартеля / Крупную нарколабораторию выявили и ликвидировали в Пермском крае / США разбомбили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане / В Башкирии полицейских подозревают в вымогательстве у наркодилеров / Конфликт на Ближнем Востоке может привести к героиновому буму на планете / В Эквадоре США проводят военную операцию против наркоторговцев / В Ленобласти при задержании наркодилер сбил полицейского / В Карибском море три человека погибли при атаке США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Финансы, Экономика, Казахстан, Наркотики,