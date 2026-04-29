Казахстан заблокировал активы одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ

В Казахстане заблокировали активы теневого криптосервиса «RAKS Exchange», который специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

«RAKS Exchange» считался одним из крупнейших теневых криптосервисов СНГ. Через него проходили транзакции более 200 наркошопов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдавии. Специалисты оценили общий оборот платформы в 224 млн долларов США.

«По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование проводилось по принципу Follow the Money, правоохранители отследили свыше 4 тысяч криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. В результате были сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Астана, Зоя Осколкова

