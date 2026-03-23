В Башкирии полицейских подозревают в вымогательстве у наркодилеров

В Башкирии четырех полицейских заподозрили в вымогательстве денег у торговцев наркотиками. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, правоохранители требовали около 1,3 млн рублей за непривлечение трех граждан к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ. «При этом они применили в отношении некоторых из них физическую силу», – говорится в сообщении.

В результате полицейские получили 300 тысяч рублей. Материалы по этому делу переданы в Следственный комитет.

Кроме того, проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их руководителей к дисциплинарной ответственности.

Уфа, Зоя Осколкова

