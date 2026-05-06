В хостеле в Санкт-Петербурге обнаружили тела четырех человек

В Санкт-Петербурге в хостеле обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Четыре трупа обнаружили в номере гостиницы на Загородном проспекте. По предварительным данным, следов насилия на телах не было. Правоохранители также нашли неизвестное порошкообразное вещество и шприцы.

«На телах умерших имеются следы от инъекций. Предварительная причина смерти – передозировка запрещенными веществами», – отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube