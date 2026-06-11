Германия и Франция добиваются лишения Каллас полномочий

Франция и Германия настаивают на радикальной реформе дипломатической службы Евросоюза. Одна из главных причин – недовольство работой главы евродипломатии (EEAS) Каи Каллас. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По мнению авторов инициативы, евродипломатия в данный момент не функционирует так, как должна. Существует слишком большое пересечение и отсутствие координации между EEAS, МИД стран – членов ЕС и отделами по внешним связям Европейской комиссии и Совета ЕС.

Более того, некоторые кризисы заставили политиков начать сомневаться в эффективности роли EEAS в координации принятия быстрых решений. Отмечается, что и сама Каллас часто высказывала собственное мнение по вопросам, ответ на которые должен был быть согласован коллективно.

По словам собеседника издания, реформа лишит полномочий Каллас и ее отдел с бюджетом в 1 млрд евро, а также ограничит самостоятельность главы евродипломатии, ослабит ее контроль над делегациями по всему миру. Возможно, что это приведет к уничтожению EEAS, заключил источник.

В ЕС при этом считают, что реформа позволит сэкономить средства и сильно уменьшить бюрократический аппарат.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube