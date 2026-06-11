Министр обороны Великобритании пожаловался на нехватку денег и ушел в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о том, что уходит с поста. При этом он пожаловался на недостаточное финансирование в открытом письме британскому премьер-министр Киру Стармеру.

«После того, как я объяснил, что не смогу согласиться на план финансирования, который не обеспечит наши вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора, кроме как подать в отставку», – говорится в письме.

Хили подчеркнул, что менее чем за два года лейбористскому правительству «удалось сделать Лондон ведущим игроком на международной арене в интересах Украины», «утвердить Великобританию в качестве ведущего представителя Европы в НАТО» и увеличить инвестиции в оборону до 2,5% ВВП.

Однако новая эра в обороне потребовала дальнейших инвестиций. «С тех пор вы не смогли, а Казначейство не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время от растущих угроз», – отметил глава оборонного ведомства.

Министерство обороны разработало План инвестиций в оборону, который решил бы две задачи: позволил бы справиться с растущими оперативными потребностями обороны и определить четкий путь выполнения нового обязательства перед НАТО – увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Но предложение Стармера по этому плану «значительно отстает от того, что необходимо для обороны страны», сообщил Хили.

«Вы знаете, что нужно обороне. Вы убедительно обосновали это в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Без Плана инвестиций в оборону, отвечающего требованиям времени, я вынужден принимать решения, которые снизят боеготовность наших сил, увеличат риск для личного состава во время операций и могут сделать страну менее безопасной», – заключил министр.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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