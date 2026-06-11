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Китай отменил две встречи с представителями Евросоюза

Фото: FreePik

Китай отменил две встречи на высоком уровне с представителями Евросоюза. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В этом месяце в КНР должны были состояться две дипломатические встречи. Первая – переговоры с участием заместителя генерального секретаря дипломатической службы Евросоюза Олофа Скоога. Вторая – обсуждение на министерском уровне вопросов цифровых технологий.

Причины отмены переговоров не сообщаются. Однако, по словам собеседников издания, подобная тактика служит для демонстрации «политического недовольства».

Ранее Европейский союз опубликовал законопроект «Сделано в Европе», который обязывает компании, претендующие на государственное финансирование в стратегических отраслях, соблюдать требования для комплектующих, произведенных в ЕС.

В свою очередь Пекин пригрозил Евросоюзу ответными действиями, если этот проект нанесет ущерб китайским компаниям. В КНР указали, что закон создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой институциональную дискриминацию. Если позиция Китая останется без внимания, страна будет вынуждена принять контрмеры.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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