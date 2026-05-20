Глава «Роскосмоса» допустил совместный с Китаем полет на Луну

Совместная с КНР лунная миссия возможна, но пока не обсуждалась. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

На вопрос корреспондента «Известий» о том, рассматривается ли вариант отправки объединенной экспедиции к естественному спутнику Земли, Баканов ответил утвердительно. Он назвал такой сценарий достижимым. «Возможно, но пока обсуждения данного не было», – пояснил глава «Роскосмоса».

Взаимодействие между Москвой и Пекином в аэрокосмической сфере продолжает активно развиваться. Государства уже имеют ряд договоренностей, касающихся изучения космоса.

В настоящее время Россия в рамках БРИКС обменивается с китайскими и индийскими партнерами космическими снимками и данными для решения техногенных задач. Так российский датчик лунной пыли для изучения поверхности и грунта установят на китайский космический аппарат.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube