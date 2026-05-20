российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

Глава «Роскосмоса» допустил совместный с Китаем полет на Луну

Фото: Роскосмос

Совместная с КНР лунная миссия возможна, но пока не обсуждалась. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

На вопрос корреспондента «Известий» о том, рассматривается ли вариант отправки объединенной экспедиции к естественному спутнику Земли, Баканов ответил утвердительно. Он назвал такой сценарий достижимым. «Возможно, но пока обсуждения данного не было», – пояснил глава «Роскосмоса».

Взаимодействие между Москвой и Пекином в аэрокосмической сфере продолжает активно развиваться. Государства уже имеют ряд договоренностей, касающихся изучения космоса.

В настоящее время Россия в рамках БРИКС обменивается с китайскими и индийскими партнерами космическими снимками и данными для решения техногенных задач. Так российский датчик лунной пыли для изучения поверхности и грунта установят на китайский космический аппарат.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Роскосмос

На Байконуре завершился ремонт стартовой площадки, поврежденной при пуске / На космодроме Байконур нашли повреждения стартового стола после запуска «Союза» / Мыши-космонавты убили сородичей на борту спутника / «Роскосмос» отказался от проектов спутниковой связи из-за экономии бюджета / Россия готовится управлять беспилотниками из космоса / Капсула с космонавтами с МКС приземлилась в степях Казахстана / Четырех иностранцев задержали на Байконуре при попытке пробраться к Буранам / В Роскосмосе сменился генеральный директор

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Технологии, Китай, Роскосмос,