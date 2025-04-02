Четырех иностранцев задержали на Байконуре при попытке пробраться к Буранам

В Казахстане задержали четырех иностранных граждан, когда они пытались пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран» на Байконуре.

Трое граждан Испании и один гражданин Австралии были задержаны сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей «Буран», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В настоящее время задержанных допрашивают, их мотивы устанавливаются.

Летом прошлого года французский турист-экстремал умер от обезвоживания в Казахстане. Он с другом пытался проникнуть на Байконур и добирался пешком по жаре свыше 30 градусов. Через месяц после этого случая на космодроме задержали трех граждан европейских стран. В ноябре 2024-го граждан Франции и Германии остановили, когда они пытались вести незаконную съемку возле ракетоносителя «Энергия».

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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