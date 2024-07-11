Трех европейцев задержали при попытке нелегально попасть на Байконур

На Байконуре задержали трех граждан европейских стран, которые проникли на космодром нелегально. Суд предписал иностранцам покинуть охраняемую территорию.
«Троим европейским гражданам, задержанным при попытке пробраться на космодром Байконур, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала «Shot», иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура, когда их заметили патрульные. Двое задержанных – граждане Нидерландов, третий – гражданин Бельгии.
Месяц назад французский турист-экстремал умер от обезвоживания в Казахстане. Он с другом пытался проникнуть на Байконур и добирался пешком по жаре свыше 30 градусов.
Астана, Зоя Осколкова
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