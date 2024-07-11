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Трех европейцев задержали при попытке нелегально попасть на Байконур

Фото: Роскосмос

На Байконуре задержали трех граждан европейских стран, которые проникли на космодром нелегально. Суд предписал иностранцам покинуть охраняемую территорию.

«Троим европейским гражданам, задержанным при попытке пробраться на космодром Байконур, 26-й гарнизонный военный суд назначил административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала «Shot», иностранцы успели пробраться к монтажно-заправочному комплексу Байконура, когда их заметили патрульные. Двое задержанных – граждане Нидерландов, третий – гражданин Бельгии.

Месяц назад французский турист-экстремал умер от обезвоживания в Казахстане. Он с другом пытался проникнуть на Байконур и добирался пешком по жаре свыше 30 градусов.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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