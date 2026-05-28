Путин: отношения России и Казахстана вышли на новый уровень

Отношения России и Казахстана развиваются на равноправной основе и находятся на подъеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Путин подчеркнул, что за прошедший год было многое сделано для углубления стратегического партнерства двух стран, основанного на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов.

«Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения. В ходе вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двухсторонние отношения наши вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества», – сказал российский президент.

Страны активно укрепляют взаимодействие в экономической сфере: в 2025-м двусторонний товарооборот превысил 28 млрд долларов, а за первый квартал 2026-го он вырос более чем на 9%. Развивается сотрудничество и на гуманитарном направлении: в этом году в Казахстане создали международную организацию по русскому языку. Также в республике прошли Дни культуры России.

«Мы сотрудничаем в области международных взаимоотношений: и в ОДКБ, и в ЕврАзЭС. Сегодня будем иметь удовольствие общаться с нашими коллегами по линии ЕврАзЭС, где Казахстан председательствует, а мы, со своей стороны, председательствуем в ОДКБ. На крупных международных площадках продолжаем взаимодействие, включая ООН и другие международные организации», – сказал Путин.

К визиту российского президента в Астану стороны подготовили к подписанию пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества – от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.

Астана, Зоя Осколкова

