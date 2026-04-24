В Казахстане девочка принесла в школу топор по указанию неизвестных в соцсетях

В Алма-Ате ученица принесла в школу топор и планировала противоправные действия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу городского департамента полиции.

Инцидент произошел сегодня днем. «Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий. Благодаря своевременным мерам сотрудников полиции противоправное деяние было пресечено и не допущено», – говорится в сообщении.

Руководство школы попросило родителей проверить переписки детей.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность.

Кроме того, в отношении законных представителей несовершеннолетней начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

