российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 апреля 2026, 15:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Казахстане девочка принесла в школу топор по указанию неизвестных в соцсетях

В Алма-Ате ученица принесла в школу топор и планировала противоправные действия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу городского департамента полиции.

Инцидент произошел сегодня днем. «Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий. Благодаря своевременным мерам сотрудников полиции противоправное деяние было пресечено и не допущено», – говорится в сообщении.

Руководство школы попросило родителей проверить переписки детей.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность.

Кроме того, в отношении законных представителей несовершеннолетней начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Казахстан

В Казахстане заявили, что Киев перешел красные линии, атаковав КТК / Жители Казахстана поддержали новую конституцию / Житель Казахстана расчленил всю семью / Семь человек погибли при взрыве в кафе в Казахстане / Танкер для перевозки казахстанской нефти атакован беспилотником около объекта КТК / Казахстан заявил протест Киеву из-за атаки на Каспийский трубопроводный консорциум / В Казахстане в пожаре погибли трое взрослых и девять детей / Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан,