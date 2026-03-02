Житель Казахстана расчленил всю семью

В Казахстане мужчину подозревают в убийство трех родственников. Об этом сообщают местные СМИ.
Житель поселка Жибек Жолы Акмолинской области напал на мать, отца и младшую сестру. После убийства он расчленил тела и раскидал по участку возле дома, передает Nur.kz со ссылкой на источники.
Подозреваемого удалось задержать. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Другие детали преступления не разглашаются в интересах следствия, уточнили в правоохранительных органах.
Астана, Зоя Осколкова
