Житель Австралии застрелил трех человек и сбежал

В Австралии три человека погибли, еще один пострадал при стрельбе. Нападавший скрылся, передает ABC.

Инцидент произошел в городе Лейк Карджелиго в штате Новый Южный Уэльс. Мужчина открыл стрельбу по людям из огнестрельного оружия, а затем скрылся.

Две женщины и мужчина погибли от полученных ранений. Один пострадавший госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция оцепила место происшествия, ведутся поиски преступника. Местных жителей призвали по возможности не выходить из своих домов.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

