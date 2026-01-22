российское информационное агентство 18+

Житель Австралии застрелил трех человек и сбежал

В Австралии три человека погибли, еще один пострадал при стрельбе. Нападавший скрылся, передает ABC.

Инцидент произошел в городе Лейк Карджелиго в штате Новый Южный Уэльс. Мужчина открыл стрельбу по людям из огнестрельного оружия, а затем скрылся.

Две женщины и мужчина погибли от полученных ранений. Один пострадавший госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полиция оцепила место происшествия, ведутся поиски преступника. Местных жителей призвали по возможности не выходить из своих домов.

Сидней, Зоя Осколкова

