российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 февраля 2026, 11:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Алтая насмерть сбил женщину и зарубил отца после отказа взять вину на себя

Житель Алтайского края сбил женщину, которая скончалась от полученных травм. Водитель приехал домой и убил отца за то, что тот не стал брать вину за смертельную аварию на себя.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 40-летний житель села Кулунда совершил наезд на 63-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая в аварии женщина погибла.

Водитель приехал домой и попытался уговорить отца взять вину на себя, но, услышав отказ, взял топор и нанес множественные удары по голове и телу родственника, от чего пострадавший мужчина умер.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Убийства

В Канаде 10 человек погибли и 27 ранены в результате стрельбы в школе / В Ленобласти обнаружили тело похищенного мальчика / В Польше мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме / Житель Кубани заказал убийство родственников из-за недвижимости / Житель Австралии застрелил трех человек и сбежал / В Подмосковье женщина после ссоры заживо сожгла трех приятелей / Житель Бурятии застрелил из ружья двух односельчан / В Кузбассе школьница расправилась с матерью и сбросила тело в подвал

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Убийства,