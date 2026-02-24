Житель Алтая насмерть сбил женщину и зарубил отца после отказа взять вину на себя

Житель Алтайского края сбил женщину, которая скончалась от полученных травм. Водитель приехал домой и убил отца за то, что тот не стал брать вину за смертельную аварию на себя.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 40-летний житель села Кулунда совершил наезд на 63-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая в аварии женщина погибла.

Водитель приехал домой и попытался уговорить отца взять вину на себя, но, услышав отказ, взял топор и нанес множественные удары по голове и телу родственника, от чего пострадавший мужчина умер.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

