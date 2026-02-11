российское информационное агентство 18+

Среда, 11 февраля 2026, 10:00 мск

В Канаде 10 человек погибли и 27 ранены в результате стрельбы в школе

В Канаде женщина открыла огонь по детям в школе. В результате не менее 10 человек погибли, более 20 пострадали.

Инцидент произошел в небольшом городе Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия. По данным правоохранителей, нападение на образовательное учреждение совершила женщина, которая покончила с собой.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в здании тела шести убитых и стрелявшей женщины. Один пострадавший скончался по дороге в больницу. В общежитии неподалеку обнаружили два трупа, которые, по версии следствия, связаны со стрельбой в школе. По предварительным данным, пострадали 27 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

На месте работают оперативные службы. Район оцеплен полицией, около 100 человек эвакуировали. Проводится расследование.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

