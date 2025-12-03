российское информационное агентство 18+

Среда, 3 декабря 2025, 13:09 мск

В Кузбассе школьница расправилась с матерью и сбросила тело в подвал

В Кемеровской области два подростка убили женщину и бросили тело в подвале. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

14-летняя девочка находилась дома в городе Прокопьевске вместе со своим 16-летним другом. В ходе ссоры школьница ударила мать ножом, от чего женщина скончалась. Подростки попытались скрыть преступление и бросили тело в подвал.

Погибшую на следующий день обнаружил ее сожитель и обратился к правоохранителям. Подростков задержали, в их отношении возбудили уголовное дело.

Следователи также проверят работу представителей профильных органов. Отмечается, что ни девочка, ни ее друг на учете не состояли.

Кемерово, Зоя Осколкова

