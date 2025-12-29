российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 декабря 2025, 14:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье женщина после ссоры заживо сожгла трех приятелей

В Московской области женщина заживо сожгла трех собутыльников после ссоры. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Компания из двух мужчин и двух женщин распивала алкогольные напитки в Люберцах. В какой-то момент между ними возник конфликт.

Одна из женщин облила постельные принадлежности легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла их, а затем покинула помещение. При это она заперла остальных на ключ, они не смогли выбраться из горящей квартиры.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех человек, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Убийства

Житель Бурятии застрелил из ружья двух односельчан / В Кузбассе школьница расправилась с матерью и сбросила тело в подвал / Ангарскому маньяку добавили 10 лет к заключению за двойное убийство / В Петербурге дочь-подросток зарезала мать и подожгла квартиру / На Кубани подросток зарубил бабушку топором / В Петербурге пьяная мать задушила дочь и спрятала сумку с ее телом в диван / Возбуждено дело о халатности после убийства матерью ребенка в Подмосковье / В московском пруду нашли рюкзак с останками ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,