В Подмосковье женщина после ссоры заживо сожгла трех приятелей

В Московской области женщина заживо сожгла трех собутыльников после ссоры. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Компания из двух мужчин и двух женщин распивала алкогольные напитки в Люберцах. В какой-то момент между ними возник конфликт.

Одна из женщин облила постельные принадлежности легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла их, а затем покинула помещение. При это она заперла остальных на ключ, они не смогли выбраться из горящей квартиры.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех человек, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью»).

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube