Ангарскому маньяку добавили 10 лет к заключению за двойное убийство

Ангарского маньяка Михаила Попкова приговорили к 10 годам за убийство двух женщин в 2008 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Попкову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима. Учитывая ранее вынесенные приговоры, убийце назначили окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Бывший ангарский милиционер Михаил Попков совершил свои преступления в период с 1994 по 2000 годы, часть из них – в период работы в органах внутренних дел города Ангарска. Следствие шло 18 лет, но поймать убийцу не удавалось. Нескольким девушкам, подвергшимся нападению, чудом удалось выжить. В 2015 году Попков получил пожизненный срок за убийства и изнасилования 22 женщин. После суда он признался, что лишил жизни еще 60 жертв.

В августе 2025 года убийца сообщил еще о двух женщинах, с которыми расправился. Таким образом, число жертв «ангарского маньяка» достигло 89 человек, на троих он совершил покушение.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube