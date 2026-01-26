Житель Кубани заказал убийство родственников из-за недвижимости

Житель Краснодарского края организовал убийство двоюродного брата и его супруги из-за давнего спора о недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Между жителем Анапы и его родственниками давно длился конфликт по вопросу имущества. Мужчина решился нанять киллера и обратился к своему знакомому. После этого действия подозреваемого проходили под контролем правоохранительных органов.

«Исполнитель» запросил за убийство 1 млн рублей и должен был замаскировать преступление под разбойное нападение. Когда заказчику предъявили сфабрикованные «доказательства» якобы совершенного убийства, он был задержан.

Фигуранту предъявили обвинение по статьям о приготовлении и организации убийства по найму. По решению суда он заключен под стражу.

Краснодар, Зоя Осколкова

