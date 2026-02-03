российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 февраля 2026, 09:07 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Ленобласти обнаружили тело похищенного мальчика

В Ленинградской области обнаружили тело девятилетнего школьника, который ранее был похищен. Убийца дал признательные показания.

По данным следствия, ребенок пропал 30 января. Мальчик покинул место своего жительства в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся. Правоохранители установили, что ребенок сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.

2 февраля оперативники задержали в Псковской области 38-летнего подозреваемого. На допросе он сознался в убийстве ребенка и заявил, что бросил тело в реку.

Сегодня ночью водолазы нашли убитого мальчика со связанными ногами и руками в водоеме рядом с деревней Большое Забородье. Это место находится в 10 километрах от Яльгелево, где у подозреваемого частный дом.

Мотивы преступника устанавливаются. Проводится расследование по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / детоубийство

В Петербурге пьяная мать задушила дочь и спрятала сумку с ее телом в диван / Возбуждено дело о халатности после убийства матерью ребенка в Подмосковье / Мать призналась в убийстве сына, чьи останки нашли в пруду в Москве / В московском пруду нашли рюкзак с останками ребенка / В Ульяновске муж расправился с женой и двумя дочерьми из-за долга / В Новой Зеландии мать отравила детей и четыре года хранила их тела в чемоданах / В Омске 16-летняя девушка родила и убила ребенка в гостиничном номере / В Индии колдун убивал детей ради магической силы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,