Мать призналась в убийстве сына, чьи останки нашли в пруду в Москве

В Московской области задержали мать мальчика, голову которого нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду. Женщина призналась в убийстве сына.

Подозреваемую задержали в квартире в Балашихе. Там же на балконе нашли тело убитого мальчика. «На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», – сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). «В настоящее время проведены допросы родственников, соседей, расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в ведомстве.

Голову ребенка в детском рюкзаке накануне обнаружили рабочие в Гольяновском пруду. Водоем обследовали водолазы, но других зацепок не нашли. Об исчезновении мальчика сообщила бабушка. Правоохранителям удалось установить личность родственников погибшего. Как сообщают местные СМИ, мать мальчика страдает наркоманией и состоит на учете в психдиспансере. В семье есть еще один ребенок – девятилетняя девочка.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы, а также криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Следователем планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы», – добавили в СКР.

Москва, Зоя Осколкова

